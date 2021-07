FC Nantes - Mercato : trois défenseurs sur le départ !

Hier, nous avons relayé l'information selon laquelle Nicolas Pallois aurait demandé à quitter le FC Nantes. Pas franchement une surprise dans la mesure où le défenseur central ne s'entend pas du tout avec un autre cadre de l'effectif et a eu une altercation avec Antoine Kombouaré en fin de saison dernière. Vu son rendement des derniers mois et son âge (33 ans), la Maison Jaune ne s'opposera pas à un éventuel départ. Le problème, c'est que deux autres défenseurs devraient suivre…

5 M€ dans les caisses grâce aux ventes ?

Selon Ouest France, Waldemar Kita aurait décidé de vendre Fabio et Andrei Girotto afin de renflouer les caisses. Et si possible dans des pays du Golfe, plus généreux en termes d'indemnités de transferts que les Européens ou les Sud-Américains. L'arrière droit de 30 ans est sous contrat pour encore un an avec le FCN, le défenseur central jusqu'en 2024.

Si l'on se fie aux cotes de Transfermarkt, leurs ventes pourraient rapporter 5 M€ dans les caisses. Sans compter les économies de salaire. C'est forcément préjudiciable pour le FC Nantes car la défense, malgré la 19e place finale, a été l'un des points forts de la saison écoulée puisqu'elle a été la 11e plus hermétique de l'élite. Il va forcément falloir recruter, créer des automatismes, ce qui prendra du temps…

Limbombé 🇧🇪 a été testé positif au covid avant la reprise de l'entrainement le 2 juillet.

Le club souhaite vendre Fabio et Girotto 🇧🇷 dans un pays du Golfe. #FCNantes #Mercato

