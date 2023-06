FC Nantes - Mercato : trois gros départs et trois signatures déjà actés cet été ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Alors que le FC Nantes a assuré in-extremis son maintien en Ligue 1 lors de la 38e et dernière journée, le club des bords de l'Erdre s'attend à une saignée dans le sens des départs.

Selon les informations du journaliste Simon Reungoat, Alban Lafont, Ludovic Blas et Moses Simon devraient partir cet été. De leurs côtés, Moussa Sissoko et Andy Delort ne devraient pas être retenus en cas d'offre satisfaisante.

Dans le sens des prolongations, Andrei Girotto, Samuel Moutoussamy et Marcus Coco pourraient bientôt prolonger leur contrat avec les Canaris. Des négociations seraient actuellement en cours.

