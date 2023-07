FC Nantes - Mercato : la short-list des Kita pour remplacer Lafont a fuité !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Alors qu'Alban Lafont pourrait quitter le FC Nantes cet été puisqu'il dispose d'un bon de sortie jusqu'au 31 juillet, les dirigeants nantais s'activent pour lui trouver un remplaçant au cas où il parte vraiment.

Trois noms sortent pour remplacer Lafont, une offre est partie pour l'un deux !

Mais alors que l'intérêt du FC Nantes pour le gardien de l'OGC Nice, Marcin Bulka, était déjà connu, nos confrères de Ouest-France l'ont confirmé et ont annoncé que deux autres portiers seraient sur les tablettes du club des bords de l'Erdre. Il s'agirait de Mory Diaw et Bartlomiej Dragowski, qui évoluent respectivement à Clermont et à La Spezia. Pour le premier cité, le FCN aurait déjà formulé une offre pour le recruter, toujours d'après Ouest-France.

FC Nantes. En cas de départ d’Alban Lafont, le club a établi une short-list https://t.co/t0XUkQCs8i — Ouest-France Sports (@sports_ouest) July 24, 2023

