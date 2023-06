FC Nantes - Mercato : un ailier de Liga en approche !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Derrière ce mouvement, on peut voir la main du directeur sportif officieux de la Maison Jaune Mogi Bayat. Spécialiste du marché belge, l'argent belgo-iranien a été en retrait pendant tout le temps où Antoine Kombouaré a été entraîneur des Canaris. Mais maintenant que le Kanak n'est plus là, il est de nouveau aux commandes du recrutement. La filière belge va être exploitée à fond...

Les résultats du FC Nantes en 2022-23

Understand Nantes have sent a bid to Almería for Largie Ramazani — told it’s worth €6m fee. 🇧🇪 #transfers



Almería have already rejected the bid as they want more to let him go. pic.twitter.com/68dn7zShiU