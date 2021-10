FC Nantes – Mercato : un ancien buteur des Canaris signe en National 3

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Joueur du FC Nantes entre janvier 2017 et août 2018, Préjuce Nakoulma (34 ans) a eu beaucoup de mal à relancer sa carrière après son passage chez les Jaune et Vert. Sans club depuis l'été 2020 après ses passages à Rizespor (D1 turque) et à Orléans, l'international burkinabé a finalement choisi de prendre une licence dans la région nantaise où il habitait toujours.

En effet, selon le journaliste et community manager nantais Guillaume Brochet, Nakoulma rejoint l'AS Sautron en National 3, le club d'Eddy Capron et d'Oswaldo Vizcarrondo, avec lequel il s'entraîne depuis 18 mois. Une décision qui ressemble davantage à une fin de carrière en pente douce qu'à une ultime relance pour reprendre le fil de sa carrière professionnelle.

Douzième (sur quatorze) de sa poule, l'AS Sautron n'a remporté qu'un seul de ses cinq matchs de championnat dans la région Pays-de-la-Loire et s'affiche comme l'une des pires attaques de N3 avec seulement trois buts marqués en 5 journées.

Direction le N3 et l'AS #Sautron pour l'ancien jour du #FCNantes Préjuce Nakoulma (34 ans) pic.twitter.com/AZMIi2O2f9 — Brochet Guillaume 💬 (@GuiGuiBroBro) October 9, 2021