FC Nantes - Mercato : un ancien Canari prêt à une énorme trahison avec le Stade Rennais ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

La rivalité entre Nantes et Rennes n'est plus à démontrer. Elle a longtemps été sous-estimée du fait des mauvais résultats récurrents des Rouge et Noir, habitués de l'ascenseur L1-L2. Mais depuis la famille Pinault a stabilisé le SRFC dans le haut du tableau, les débats se sont équilibrés, d'autant que les Canaris sont rentrés dans le rang. Augmentant de fait la rivalité. Désormais, voir un joueur passer d'un camp à l'autre est vécu comme une véritable trahison alors que c'était toléré jusqu'au début du siècle. Un événement qui pourrait se produire cet été...

Maurice le veut pour le mettre en concurrence avec Assignon

En effet, selon France Bleu, le Stade Rennais lorgnerait Léo Dubois pour renforcer son couloir droit. L'idée serait de mettre l'ancien Bleu en concurrence avec Lorenz Assignon. Sous contrat jusqu'en 2025 avec Galatasaray, le latéral droit a joué à peine un tiers du temps avec les nouveaux champions de Turquie. Pas satisfait de sa condition, il souhaiterait partir. Florian Maurice a flairé le bon coup et est prêt à rapatrier en Bretagne un joueur formé au FC Nantes, qui en a été le capitaine et y a joué plus d'une centaine de matches. Ce qui rendrait un potentiel retour à la Beaujoire explosif...

🔴⚫️ France Bleu avance une piste Léo Dubois (Galatasaray) pour venir épauler Lorenz Assignon au poste de latéral droit, comme le fait Birger Meling côté gauche depuis deux ans avec Adrien Truffert. #RMercato https://t.co/Iq9SOFwWzN — ROUGEmémoire 🔴⚫ SRFC (@ROUGEmemoire) June 9, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Ancien capitaine du FC Nantes, où il a été formé, Léo Dubois (28 ans) envisagerait de revenir en France, lui qui évolue depuis un an à Galatasaray, avec qui il vient d'être sacré champion de Turquie en jouant peu. Seulement, ce serait du côté de Rennes, rival historique des Canaris.

Raphaël Nouet

Rédacteur