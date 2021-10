FC Nantes - Mercato : un ancien du FCN arrive au Stade de Reims

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Le Stade de Reims prépare le futur proche pour ne pas déplumer Oscar Garcia. Conscient que son précieux adjoint Will Still va bientôt rejoindre le Standard de Liège, et non Anderlecht, le club champenois devrait bientôt enrôler un certain Joao Nuno Fonseca.

« Alors que Will Still (Reims) va finalement rejoindre le Standard et non Anderlecht qui l’a contacté il y a quelques semaines, Reims devrait voir arriver Joao Nuno Fonseca (passé par Nantes) comme adjoint d’Oscar Garcia », assure le journaliste de RMC Sport Loic Tanzi sur Twitter.

Les supporters du FC Nantes se rappellent du technicien portugais, passé notamment dans le staff des Canaris lors de la saison 2017-2018. Il s’agirait d’un renfort précieux pour le très pointilleux Garcia.

