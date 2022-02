FC Nantes - Mercato : un ancien Girondin a voulu chiper un titulaire à Kombouaré

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Après la déception de la défaite en finale de la Copa Libertadores contre Palmeiras (1-2), le Flamengo a viré Renato Gaucho pour renouer avec la filière portugaise, qui lui avait si bien réussi sous Jorge Jesus (une Libertadores et un titre de champion du Brésil). O Mais Querido (le plus aimé) a opté pour Paulo Sousa, qui a notamment entraîné les Girondins de Bordeaux de mars 2019 à août 2020. L'ancien milieu de terrain a validé le plan de ses dirigeants, qui souhaitent faire revenir des Brésiliens en Europe car leur bagage technique et tactique est plus grand.

L'une des cibles hivernales avait pour nom Andrei Girotto ! Selon le journaliste brésilien Eve Casagrande, les dirigeants du Flamengo ont contacté le FC Nantes pour savoir s'il était disposé à libérer son milieu de terrain reconverti défenseur central. La réponse a forcément été négative, vu que Girotto est titulaire indiscutable pour Antoine Kombouaré, lui qui a été 23 fois titulaires en 23 journées de L1. Mais il est possible que les Brésiliens reviennent à la charge cet été s'ils n'ont pas trouvé leur bonheur d'ici là...

No início do mês, o Flamengo consultou os representantes do volante Andrei Girotto e o Nantes para tentar abrir negociação pelo ex-jogador do Palmeiras, mas o clube francês não topou iniciar conversas para liberar o brasileiro.



