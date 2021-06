FC Nantes - Mercato : un arrangement entre les frères Bayat pour apporter un attaquant aux Canaris ?

C'est terrible à écrire mais les multiples actions des supporters du FC Nantes depuis plusieurs mois à l'encontre de Waldemar Kita ne semblent pas avoir eu l'effet espéré. Au contraire, même, il semblerait que le propriétaire des Canaris soit plus déterminé que jamais à s'accrocher à son navire égaré, quand bien même il a eu droit à un cercueil enterré et à des manifestations contre lui tous les quinze jours aux abords de la Beaujoire ! On en veut pour preuve la dernière rumeur venue de Belgique.

Bédia vaut 800.000€ et ne s'est jamais imposé à Charleroi

La Belgique, c'est bien évidemment le terrain de chasse privilégié de Mogi Bayat, directeur sportif officieux du FCN, détesté par les supporters nantais. Parce qu'il a fait recruter à leur club des joueurs franchement pas au niveau, parce qu'il a pris de généreuses commissions dessus et parce qu'il a accessoirement, aussi, aidé à déterrer le fameux cercueil du FC Kita.

Mais Bayat est toujours à Nantes et déjà à l'œuvre ! Selon le site Footnews.be, il aurait même poussé le vice jusqu'à envisager de négocier avec son propre frère, président de Charleroi, la venu d'un nouveau buteur chez les Canaris ! Ce joueur, ce serait Chris Bédia, ivoirien de 25 ans formé à Tours et arrivé en Belgique en 2017 sans jamais parvenir à s'y imposer. Charleroi n'en veut plus et compte le vendre après sa bonne saison 2020/21 à Sochaux (38 matches, 12 buts). Transfermarkt estime sa cote à 800.000€. On précise ça au cas où les frères Bayat auraient envie de se faire de l'argent sur le dos de leurs clubs…