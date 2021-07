FC Nantes - Mercato : un attaquant est arrivé du LOSC en catimini

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Antoine Kombouaré l’a fait remarquer pas plus tard qu’hier après la victoire du FC Nantes contre le Stade Brestois en amical (3-1) : il manque des attaquants dans l'effectif des Canaris... à un mois de la fin du mercato estival.

« Vous attendez des recrues ? J’espère… Enfin des recrues ou des retours, car on n’a pas Kalifa Coulibaly ni Randal Kolo Muani. Si vous regardez l’effectif que l’on a, on a un seul attaquant. C’est Renaud Emond, a-t-il expliqué devant la presse. J’ai utilisé Marcus Coco, j’ai mis à côté Roli Pereira de Sa et en deuxième mi-temps le petit Gor Manvelyan. Renaud Emond est le seul attaquant spécifique que l’on ait. »

En plus de Jean-Kévin Augustin (24 ans), qui est en train de se retaper en réserve, le coach du FC Nantes pourrait pourquoi pas miser sur le jeune Elidja Nzete. L'ancien attaquant du LOSC est encore tendre mais il vient de poser ses valises à la Jonelière. « Nantes a recruté le jeune Elidja Nzete, a glissé le compte Formation Nantaise récemment. Attaquant né en 2003, il arrive du LOSC. Troisième recrue pour les U19 après Appuah (PSG) et Dangabo (EAG). Au regard de l’équipe qu’il va avoir, Pierre Aristouy n’aura pas le droit à l’erreur. L’équipe est vraiment trop forte pour ne pas rafler au moins un titre. »

🚨Puisqu’une arrivée en cache une autre, je suis en mesure de vous annoncer que Nantes a recruté le jeune Elidja Nzete. Attaquant né en 2003, il arrive du LOSC. 3e recrue pour les U19 après Appuah (PSG) et Dangabo (EAG). — Formation Nantaise (@FNantaise) July 23, 2021