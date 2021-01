FC Nantes - Mercato : un attaquant passé par le Stade Rennais dans le viseur ?

Plus que cinq jours avant la clôture du marché hivernal. Cinq jours au cours desquels le FC Nantes devrait se montrer très actif, sa situation sportive réclamant du changement au sein de l'effectif, étant donné que l'arrivée de Raymond Domenech n'a pas permis de stopper la chue au classement. L'entraîneur des Canaris a notamment réclamé un nouvel attaquant à son président, Waldemar Kita.

Pas la priorité de Domenech

D'après la presse grecque, le patron des Canaris a entendu les revendications de son coach. Il aurait en effet formulé une offre de transfert de 500.000€ à l'AEK Athènes pour son attaquant portugais Nelson Oliveira. Un nom qui n'est pas inconnu en Bretagne, et pour cause, le joueur de 29 ans a évolué une saison chez le rival rennais, en 2013/14, inscrivant 8 buts en 36 matches. Un peu plus en verve depuis qu'il a atterri en Grèce à l'été 2019 (16 buts en 33 matches), Oliveira pourrait être le buteur tant attendu par la Maison Jaune.

Cependant, selon le journaliste de 20 Minutes David Phelippeau, hier soir, il n'était pas la priorité de Raymond Domenech pour le poste d'attaquant. En outre, si la presse grecque a parlé de l'offre du FCN, elle n'a pas dit si elle satisfaisait l'AEK Athènes…