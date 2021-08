FC Nantes – Mercato : un autre cadre de Kombouaré pourrait finalement rester cet été

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

L'information est passée plus inaperçue que la sortie médiatique de Randal Kolo Muani en début de semaine dans L'Equipe mais elle est importante. Hier, en conférence de presse, Antoine Kombouaré a confirmé qu'il serait privé de Kalifa Coulibaly (29 ans) pour un long moment. « Il s'est blessé avec la réserve. C'est une lésion du quadriceps qui va le tenir éloigné un bout de temps. Il devrait être éloigné au moins trois semaines avant de reprendre », a fait savoir le Kanak.

Coulibaly, départ impossible avant le 31 août ?

En sachant que le Malien est déjà en retard dans sa préparation et que le Mercato ferme le 31 août en France, c'est un énorme coup dur pour la direction du FC Nantes. Si Antoine Kombouaré se satisferait bien de pouvoir repartir avec le groupe en place, Waldemar Kita aimerait bien réaliser quelques ventes pour redresser les comptes et le cas Coulibaly, en fin de contrat en 2022 avec l'un des plus gros salaires du vestiaire, est sensible et cette blessure diminue de beaucoup les chances de départ.

Bien sûr, certains Mercato seront toujours ouverts après le 31 août (la Turquie, où plusieurs clubs suivent le Malien, ne ferme le sien que le 8 septembre) et Nantes pourra toujours céder sans pouvoir le remplacer mais la situation la plus probable est aujourd'hui que Kalifa Coulibaly attende encore quelques mois pour négocier contrat et prime à la signature confortable après le 1er janvier. Pour le FCN, la chance est que l'ancien buteur de la Gantoise a confié ses intérêts à Mogi Bayat qui, normalement, n'est pas dans ce type de calcul pour flouer les Kita.