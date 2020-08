FC Nantes – Mercato : un buteur déjà prêt à faire oublier Lincoln ?

Ces derniers jours, le FC Nantes essaie de creuser la piste d'un buteur qui est la priorité de recrutement des Canaris. Lincoln, l'avant-centre brésilien de Flamengo, est dans les petits papiers nantais mais le dossier est bien difficile à conclure. Le club brésilien semble décidé à jouer la montre pour conserver son joueur, ou plus sûrement pour faire monter les enchères.

En attendant, Christian Gourcuff fait avec ce qu'il a sous la main. Et la victoire contre Nîmes a peut-être marqué un tournant. Randal Kolo Muani, aligné en tant que numéro 9, a donné satisfaction avec une première période, quand Nantes était encore à 10, très satisfaisante. « Je l’avais dit que notre jeu a besoin de prise de vitesse, de prise d’espaces. Randal a donné de la vie au jeu. Davantage de verticalité, de percussion », a apprécié le technicien nantais dans des propos relayés par 20 Minutes.

Kolo Muani intéressant et prometteur

De quoi laisser penser que cet attaquant « intéressant » et « prometteur » peut être une vraie alternative sur la durée ? Les négociations pour un éventuel buteur le diront. En attendant, le technicien nantais relève les axes de progression de sa prestation. « Il lui manque juste le but aujourd’hui. Il peut être content de son match, mais peut être emmerdé de ne pas avoir marqué… Il a fait quelques erreurs sur le plan technique et il aurait pu mieux négocier certaines situations favorables », a estimé Gourcuff au sujet de Kolo Muani.