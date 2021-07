FC Nantes - Mercato : un buteur déjà prêt à faire passer la pilule Simon à Kombouaré ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

La nouvelle pourrait faire mal au FC Nantes. SoccerLink a affirmé hier que Moses Simon (26 ans) était suivi par le RB Salzbourg et le Sporting Portugal au mercato estival. « Initialement non vendeur, le FC Nantes pourrait se laisser convaincre devant une belle offre », précise le compte spécialisé dans les transferts. Emmanuel Merceron a ajouté que plusieurs clubs anglais (Premier League et Championship) s’étaient rajoutés à la liste et que l’ailier du FC Nantes était tenté par un départ.

Si ce transfert devait se confirmer, Waldemar Kita pourrait récupérer un chèque rondelet (7 M€ ?) mais braquer Antoine Kombouaré, déjà agacé de voir son effectif dépourvu d’offensifs. La seule satisfaction du Kanak se nomme finalement Renaud Emond, auteur d’un doublé samedi contre le Stade Brestois en amical (3-1) et meilleur buteur du FC Nantes pendant cette préparation. Le buteur belge (29 ans) ne joue évidemment pas au même poste que Simon mais il semble désireux de reprendre le flambeau pour porter l’attaque des Canaris cette saison.

« J’ai un peu plus de temps de jeu. Je fais une préparation sans pépin physique donc ça me permet d’enchaîner. J’ai la confiance du coach, il me parle pas mal, ça me permet d’être dans de bonnes conditions pour jouer les matches, a-t-il assuré dans Ouest France. Des envies de départ cet été ? Non, pas spécialement. Ce n’est pas mon profil. Quand j’arrive dans un club je suis très content d’y être, et je vais tout faire pour me battre et avoir plus de temps de jeu que l’année dernière. Je ne change pas ma philosophie, je vais continuer comme ça et espérer que ça tourne pour moi. »

