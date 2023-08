FC Nantes - Mercato : un Canari boude fort et déplore les départs de Blas et Delort

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Recruté en janvier dernier pour apporter de la créativité à l’animation du FC Nantes, Florent Mollet a déçu jusque-là. Et il le sait. « Quand je suis arrivé à Nantes, je pensais que tout allait être rose, a-t-il constaté dans Ouest France. Et oui, je suis un boudeur, mais un boudeur positif. C’est toujours à bon escient. Je suis un compétiteur, je préfère être comme ça que quelqu’un qui s’en fout. Mon métier me prend aux tripes, parfois même trop. Les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas comme ça. Je n’aime pas perdre et j’aime que les choses soient bien faites. Je prends trop les choses à cœur. » Au-delà de son cas personnel, Mollet déplore le départ d’Andy Delort et le manque laissé par Ludovic Blas au FC Nantes.

« On n’a jamais vu le vrai Andy Delort »

« Ludo, c’était quelqu’un de créatif, qui aimantait le cuir. Beaucoup de ballons passaient par lui, a-t-il analysé. On a finalement peu joué ensemble. Il a fait beaucoup pour l’équipe. Il nous a sortis seul de situations compliquées. Aujourd’hui, il n’est plus là. Maintenant, l’esprit est tourné vers le collectif. Quand ce dernier sera bon, des individualités en sortiront et j’aurai peut-être ce rôle-là de faire le lien entre le 6 et les attaquants. Delort ? Son départ m’a affecté. D’abord, c’est quelqu’un que j’estime beaucoup. Je le considère comme mon frère. On s’aime sur en et en dehors du terrain. Ce qui m’affecte vraiment c’est qu’il est parti et on n’a jamais vu le vrai Andy. Je sais ce qu’il est capable de faire sur un terrain, mais on ne l’a jamais vu à Nantes et c’est dommage. »

