FC Nantes - Mercato : un Canari demande son départ

Prêté la saison dernière à Amiens en Ligue 2, Molla Wagué a fait son retour au FC Nantes cet été. Mais le défenseur central malien, qui n'a pas joué la moindre minute depuis le début de la saison, n'entre pas dans les plans de l'entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré.

Dans un entretien accordé à RMC Sport, le joueur formé au Stade Malherbe de Caen a révélé les dessous de sa mise à l'écart avant de confier qu'il était à la recherche d'un nouveau club.

"À la reprise, j’ai eu une réunion avec le coach. Il m’a dit qu’il ne comptait pas sur moi, mais je n’ai pas eu d’autres explications. Il m’a juste précisé qu’il voulait s’appuyer sur les joueurs qui avaient assuré le maintien du club en Ligue 1. Au moins, c’était clair. "On me coupe dans mon élan. À 30 ans, c’est difficile et on se pose des questions. Je veux maintenant montrer à Nantes qu’il s’est trompé sur moi. Je n’ai jamais pensé arrêter le foot. Si ce n’est pas ici que je vais jouer, ça sera ailleurs… (…) Je ne suis pas un joueur fini. Je suis prêt à retrouver un nouveau challenge. L’envie est toujours là. L’équipe qui me fera confiance le verra. Je suis en pleine forme. J’ai énormément de fraîcheur et ça, ça peut jouer. Je suis prêt et bien préparé physiquement et mentalement."

