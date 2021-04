FC Nantes - Mercato : un candidat se propose pour succéder à Alban Lafont

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Ce n'est pas un secret : le FC Nantes changera de gardien numéro 1 l'été prochain. En fin de prêt en provenance de la Fiorentina, Alban Lafont (22 ans) a exprimé à ses dirigeants le souhait de quitter les Canaris et ne devrait pas voir son option d'achat levé. En interne, une option s'ouvre déjà au FCN avec le départ de l'international Espoirs... Et ce n'est pas l'actuelle doublure Denis Petric.

Actuellement prêté à Pau en Ligue 2, Alexandre Olliero (25 ans) est toujours lié à Nantes jusqu'en juin 2023. Après deux saisons à jouer dans l'antichambre de l'élite (Niort puis Pau), le gardien formé à la Jonelière se dit désormais prêt à passer un cap.

« Je ne suis plus un petit garçon »

« J’ai progressé dans la parole, le commandement des gars. On pouvait me reprocher d’être trop gentil. J’ai progressé aussi dans les sorties aériennes. Le coach voulait que je sorte beaucoup. Je le faisais moins en début de saison. Aujourd’hui, j’y vais sans arrière-pensée. Je ne suis plus un petit garçon. En professionnel, c’est ma première saison pleine, elle va me faire grandir », a expliqué à Ouest-France celui qui a déjà disputé 32 matchs cette saison.

Son objectif pour la saison prochaine ? « C’est de continuer à jouer. J’espère que le FC Nantes m’en donnera l’opportunité. Je suis sous contrat jusqu’en juin 2023. On verra bien. Si ce n’est pas à Nantes, ce sera ailleurs. Je ne me vois pas repartir dans un rôle de doublure. J’avais déjà goûté au rôle de titulaire à Niort et j’ai été déçu ensuite de repartir en n°3 à Nantes ».