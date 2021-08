FC Nantes – Mercato : un club de L1 prêt à détourner une piste estampillée Mogi Bayat ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Canaris

Si Antoine Kombouaré n'attend pas spécialement de renforts sans départ, le FC Nantes scrute quand même le marché dans l'éventualité où un attaquant (Coulibaly, Kolo Muani, Emond) venait à quitter le club cet été.

Parmi les pistes déjà cités figure Chris Bédia (25 ans), l'une des pistes « familiales » de l'agent de joueur Mogi Bayat puisque l'ancien Sochalien appartient jusqu'en juin 2022 au Charleroi de son frère Mehdi. Une piste qui n'emballe pas spécialement Antoine Kombouaré, lequel s'est déjà opposé à quelques idées du conseiller extérieur de Waldemar Kita.

D'après Foot Mercato, Chris Bedia pourrait bel et bien atterrir en Ligue 1... Mais pas dans la Cité des Ducs. Le site internet assure que le Clermont-Foot, promu dans l'élite, s'intéresse au buteur ivoirien et a amorcé les premiers contacts pour le faire venir. FM précise également que l'arrivée ou non de Chris Bédia n'est pas lié à l'avenir du meilleur buteur auvergnat Mohamed Bayo, ciblé par les Girondins de Bordeaux.

?Info : Chris Bedia ?￰゚ヌᆴ est dans le viseur de #Clermont. Des premiers contacts ont été amorcés avec l'attaquant de #Charleroi. Un dossier qui n'est pas lié à l'avenir de Mohamed Bayo ?￰゚ヌᄈ.



[Avec @DahbiaHattabi]https://t.co/lVE6DRE2O3 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 31, 2021