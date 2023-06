FC Nantes - Mercato : un club de Ligue 1 se pencherait sur Mostafa Mohamed

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

L'information, donnée par footmercato, a de quoi surprendre. Même en matière de mercato, et bien qu'il faille toujours s'attendre à tout. Mais selon le média, le LOSC s'intéresserait à l'attaquant du FC Nantes, Mostafa Mohamed. Qui vient tout juste d'être transféré au FC Nantes puisque le président Kita a levé l'option d'achat de 6 millions d'euros à Galatasaray.

Dans l'attente du dossier Jonathan David

Et qui serait donc dans les petits papiers du club nordiste dans l'attente du dossier Jonathan David qui, lui, dispose d'un bon de sortie estimé à 50 millions d'euros. On doute, tout de même, que le LOSC, en cas de vente, trouve avec le Nantais un successeur idéal. Et que les supporters, surtout, se satisfassent d'un tel recrutement.

Toujours selon le média, le buteur égyptien plaît également au club anglais de Sheffield United. A suivre.