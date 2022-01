FC Nantes - Mercato : un contrat illégal signé entre Kolo Muani et Francfort ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Avant le match entre le FC Nantes et l'AS Monaco (0-0), comptant pour la 20e journée de Ligue 1, le président du FCN, Waldemar Kita, a fait savoir au journaliste de Canal+, Philippe Carayon, qu'un contrat illégal entre Randal Kolo Muani et l'Eintracht Francfort aurait été signé à l'automne dernier.

"J'ai très longuement discuté avec Waldemar Kita avant le match, qui documents à l'appui, m'a fait part de l'état actuelle du dossier. Il y a deux éléments importants. Tout d'abord, il m'a montré que le courrier qu'il a reçu ce mercredi de Fribourg, l'informant être entré en contacts avec Kolo Muani et lui avoir proposé à partir de l'été prochain un contrat de cinq ans avec un salaire globale de 9 millions d'euros plus une prime à la signature d'un million d'euros. Il ne s'agit pas d'une offre de Fribourg à Nantes pour enrôler tout de suite le joueur mais d'une offre de contrat au joueur. Deuxième dossier : Francfort. Jeudi, Waldemar Kita a reçu un autre courrier, lui indiquant que Francfort est entré en contacts avec Kolo Muani pour le même type de contrat de cinq ans à partir de l'été prochain. Mais là, il y a un problème car selon Waldemar Kita, un contrat de cinq ans entre Francfort et Kolo Muani a déjà été signé l'automne dernier. Ce qu'il est illégal, à tel point que le FC Nantes a tout de suite saisi la FIFA pour indiquer cette irrégularité", a expliqué le journaliste de Canal+.

