FC Nantes - Mercato : un coup de fil décisif de Gourcuff à Lincoln ?

La priorité du FC Nantes a longtemps été cachée mais celle-ci est désormais connue de tous les supporters : Lincoln. A 19 ans, l’attaquant brésilien de Flamengo a été identifié depuis quelques jours comme l’option numéro 1 des Canaris au poste d’avant-centre.

Depuis quelques jours, les fans les plus avisés du FC Nantes savent ô combien ce dossier est complexe. Le club brésilien, connu pour être dur en affaires, ne sougaite pas se séparer de sa pépite pour moins de 10 millions d’euros et fait grimper les enchères auprès de City Group, Mouscron et donc le FCN.

« Wait and see... »

Vendredi, la presse brésilienne annonçait même que Lincoln resterait à Flamengo cet été, puisque son coach compterait désormais sur lui. Il s’agirait ici d’une mise sous pression du club carioca. « A l'instant T, je n'en sais rien, précise David Phelippeau. Ce que je sais c'est qu'il y a encore quelques heures, le joueur aurait confié son envie de rejoindre le FC Nantes. Wait and see... »

Le papier de mercredi... #mercato #FCNantes #Lincoln (info non vérifiée et recoupée, mais le joueur aurait apprécié le coup de fil de Gourcuff aussi) — David Phelippeau (@dphelippeau) August 28, 2020

Sans avoir eu le temps de recouper l’information, le journaliste de 20 Minutes ajoute que ce même Lincoln « aurait apprécié le coup de fil de Gourcuff aussi. » S’il a bien appelé le buteur brésilien, c’est que Gourcuff est vraiment intéressé par son profil.