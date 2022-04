FC Nantes - Mercato : un coup de pouce à 20 M€ signé du PSG cet été ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Le départ de Ludovic Blas se précise au FC Nantes. Le milieu offensif de 24 ans a explosé cette saison sous le maillot du FC Nantes et pourrait prendre la place d’un certain Jordan Veretout à l'AS Rome malgré un tarif élevé.

« Ludovic Blas a la cote en Italie. Le Milan AC et la Roma (qui devrait perdre Veretout) font partie des nombreux prétendants, a récemment révélé Emmanuel Merceron sur Twitter. Le FCN en espère 20 M€, mais il partira à moins à mon humble avis. Sanson, vraie piste malgré le salaire colossal, ça cherche des solutions, mais dur. »

Face au PSG, Blas a séduit de gros clubs

Si le tarif pour Blas semble prohibitif, le PSG pourrait donner plus de consistance à son départ. Sa prestation au poste de relayeur lors de l’éclatant succès du FC Nantes face aux Parisiens à la Beaujoire (3-1) pourrait en effet permettre à ses courtisans de franchir le pas.

« Les recruteurs affluent autour de Ludo Blas encore plus depuis quelques semaines suite à sa masterclass face au PSG au poste de n°8, ajoute l’insider. Beaucoup de gros clubs ne jouent plus avec un 10, et le voir si à l'aise et agressif au poste de 8 a fini de convaincre plusieurs gros clubs. » Qui dit gros club dit généralement gros chèque...

Combien son prix ? On va le remplacer par sanson ? 😋 — Antho44 (@AbusAnthony) April 1, 2022

