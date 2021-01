FC Nantes - Mercato : un coup dur pour Kita avec Kolo Muani ?

Randal Kolo Muani fait partie des rares éclaircies dans le ciel ombragé du FC Nantes. À 22 ans, le buteur a attiré les intérêts, notamment de la Bundesliga, grâce à ses performances abouties sous la tunique des Canaris.

« Un départ en Allemagne ? Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous le dire, a-t-il expliqué l a semaine dernière. Pour le moment, il y a des négociations avec le club pour ma prolongation mais il n’y a rien de décidé. Prolonger ? C’est en cours, j’aimerais bien. C’est le club qui m’a donné ma chance et qui m’a tout donné, je me sens donc redevable. » Désormais, Waldemar Kita a le dossier en main et ne serait pas contre un départ de Kolo Muani au mercato.

Plutôt 4 à 5 M€ pour Kolo Muani ?

En Ligue 1, France Football a fait savoir que l’OGC Nice suivait le dossier avec une grande attention pour une arrivée cet été. Si Francfort a finalement pris Luka Jovic en prêt cet hiver, l’Eintracht aurait prévu de continuer de suivre Kolo Muani tandis que Brentford (Championship) le suivait déjà l'été dernier et l'a de nouveau approché cet hiver. La liste des prétendants s’est donc allongée mais cela ne fera pas forcément monter les enchères. Selon France Football, le président du FC Nantes espère ainsi 7 à 8 M€, mais au regard du contexte de crise actuel, un transfert à hauteur de 4-5 M€ semblerait plus dans les prix du marché.