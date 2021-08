FC Nantes - Mercato : un départ attendu se confirme

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

C'était dans les tuyaux, ça va bientôt être officiel. Le milieu de terrain du Fc Nantes, Abdoulaye Touré, qui n'entrait plus dans les plans de son entraîneur, Antoine Kombouaré, va bel et bien quitter la Jonelière à un an de la fin de son contrat.

Comme annoncé par l'Equipe, Touré a signé un contrat de quatre ans avec le club italien du Genoa. Une transaction qui devrait rapporter 1,5 million d'euros au FC Nantes.