FC Nantes - Mercato : un départ dans l'air pour Nicolas Pallois

Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Battu par Montpellier (1-2) dimanche lors de la dernière journée de championnat, le FC Nantes va tenter de sauver sa peau dans l'élite jeudi et dimanche face au Toulouse FC lors des barrages. Après quoi, que ce soit pour ne pas jouer en L2 ou pour passer à autre chose, l'effectif des Canaris sera promis à un grand ménage.

Il voudrait terminer sa carrière à l'étranger

Nicolas Pallois devrait être concerné. A 33 ans, le Normand n’a pas été le patron défensif sécurisant attendu. Au contraire, même, les mauvaises relations qu’il entretient avec quelques cadres de l’équipe ont contribué à pourrir l’ambiance, donc aux mauvais résultats. Après une telle saison et sachant qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat, il ne devrait pas être conservé par Antoine Kombouaré (s’il est toujours en poste), avec qui il a d’ailleurs eu un sérieux accrochage il y a quelques semaines.

Ce soir, l'insider Mohamed Toubache-Ter annonce que "Nicolas Pallois se verrait bien terminer sa carrière à l'étranger". Sans préciser s'il bénéficie déjà de contacts. Le site Transfermarkt situe sa valeur aux alentours de 2 M€…