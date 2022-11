FC Nantes – Mercato : un ex des Girondins pourrait débloquer le dossier Valbuena

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

En quête de renfort pour mener de fin son excitante fin de saison européenne et assurer son maintien, le FC Nantes s'est déjà activé en vue du Mercato d'hiver. Les Canaris regardent notamment du côté du champion de Grèce de l'Olympiakos, éliminé en phase de groupe de Ligue Europa, pour dénicher les bons renforts.

Ces dernières heures, le nom de Mathieu Valbuena (milieu offensif, 38 ans), opéré fin octobre et out pour huit semaines, a circulé. Il faut dire que l'ancienne gloire de l'OM et de l'OL présente un avantage : il sera en fin de contrat dans six mois (2023) et sera donc plus facile à faire libérer qu'un autre joueur.

Daniel Mancini va signer en janvier à l'Olympiakos

La piste est d'autant plus crédible que l'Olympiakos travaille déjà sur son remplacement. D'après la presse grecque, relayée par l'excellent compte Twitter Football Grec France, le club du Pirée est bien parti pour recruter l'ailier gauche de l'Aris Salonique, Daniel Mancini (26 ans). Relancé en Grèce après des passages délicats aux Girondins de Bordeaux, à Tours ou encore à Auxerre, l'Argentin aurait même déjà donné son accord à l'Olympiakos. Son temps de jeu clairement menacé par un joueur plus jeune dans le même registre (milieu offensif, ailier gauche), Mathieu Valbuena peut-il se laisser tenter ?