FC Nantes - Mercato : un flop de Kita et Bayat a trouvé un point de chute pour janvier

Depuis le début de la saison, Christian Gourcuff cherche la bonne formule en attaque. Mais si l'entraîneur du FC Nantes a beaucoup tenté, il n'est jamais allé jusqu'à donner sa chance à Renaud Emond. Le buteur belge de 28 ans, recruté en janvier dernier pour 4 M€ en provenance du Standard de Liège, reste désespérément remplaçant. Son temps de jeu s'élève à 49 minutes, disséminées sur 5 rencontres (pour 1 but, inscrit contre Saint-Etienne lors de la 4e journée). Mais ça pourrait changer en janvier…

"S’il peut revenir en prêt en janvier…"

En effet, son ancien pourrait demander un prêt en janvier ! C'est en tout cas l'avis de l'ancien joueur Olivier Doll, devenu consultant pour L'Avenir. "Je reste persuadé qu’il faut résoudre ce problème d’avant-centre, a écrit Doll après la courte victoire du Standard sur Ostende (1-0). Je l’ai déjà dit, et je le répète. Soit en trouvant la solution à l’intérieur du noyau actuel, soit en amenant un joueur en janvier. Vous me dites que Renaud Emond joue peu à Nantes? Ah, s’il peut revenir en prêt en janvier…"

Après 11 journées, les Rouches sont certes 2es du classement du championnat belge mais ils n'ont inscrit que 14 buts, soit le 11e bilan de la division. Sans doute qu'Emond ne serait pas contre un retour au pays histoire de regoûter aux joies d'une titularisation. Et peut-être que les Canaris verraient d'un bon œil le départ d'un joueur n'ayant pas réussi à s'imposer en un an sur les bords de l'Erdre. Reste à connaître la position du Standard et de Philippe Montanier…