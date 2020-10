FC Nantes - Mercato : un formateur d'Augustin donne la recette du succès à Gourcuff

Il n'y a pas que la situation administrative de Jean-Kévin Augustin qui soit source d'inquiétudes au FC Nantes. L'état de forme de l'attaquant de 23 ans, qui sort d'une saison 2019/20 avec des prêts ratés à Monaco et à Leeds, interroge également. De même que les promesses générées par ses prestations chez les jeunes mais qui tardent à trouver confirmation en pro. Mais sur ce dernier point, l'ancien éducateur d'Augustin au PSG Laurent Bonadéi se veut rassurant…

"Il lui faut un peu plus de régularité…"

"C'est un attaquant qui va amener de la variété dans le jeu de Nantes et qui peut vraiment être une très très bonne surprise parce-que c'est un garçon qui a un bon état d'esprit, a-t-il expliqué à France Bleu. Je l'ai côtoyé quand il était jeune, je peux vous dire que c'était un garçon agréable au quotidien. Il a peut-être fait quelques erreurs de jeunesse mais si il a pris conscience que pour être footballeur, il faut un engagement à 200 %, c'est le bon moment de le récupérer. Ça me fait un peu penser à des joueurs comme Franck Ribéry qui a eu des épisodes en dents de scie jusqu’à un certain âge et puis qui ont ensuite réussi à faire décoller leur carrière."

"Il lui faut un peu plus de régularité dans la zone de finition. Il doit également un peu moins se précipiter parfois car il a tendance à vouloir finir trop vite les actions. Mais si Laurent Blanc et Jean-Louis Gasset l'avaient fait monté très rapidement dans l'effectif, c'est qu'ils avaient décelé en lui des qualités. Je pense que l'attaquant a besoin de confiance et de travail devant le but et dans ce domaine là, il va continuer à travailler avec Christian Gourcuff. Si, en plus, autour de lui il y a une équipe qui lui montre que ça peut-être un joueur décisif et important et si il fait l'effort de bien s'intégrer, ensuite, un attaquant en confiance, généralement, il marque des buts."