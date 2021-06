FC Nantes - Mercato : un gardien estampillée Bayat rejoint les Canaris ! (officiel)

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Le FC Nantes a officialisé ce mercredi l'arrivée de l'ancien portier du Paris Saint-Germain, Rémy Descamps. "Le FC Nantes et le Royal Charleroi Sporting Club ont trouvé un accord pour le transfert définitif de Rémy Descamps (24 ans). Le gardien de but français s’est engagé pour les 3 prochaines saisons avec les Jaune et Vert, soit jusqu’en 2024", peut-on lire sur le communiqué du club nantais.

▹ 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗼 ✍️



Le @FCNantes et le @SportCharleroi ont trouvé un accord pour le transfert de @Rmydescamps (24 ans). Le gardien de but français s’est engagé jusqu’en 𝟚𝟘𝟚𝟜 avec les Jaune et Vert.



𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝗲 𝗥𝗲́𝗺𝘆 ☺️ — FC Nantes (@FCNantes) June 23, 2021