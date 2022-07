FC Nantes - Mercato : un géant turc débarque aussi dans le dossier Belotti

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Si, du côté de l'Italie, on est persuadé que l'AS Monaco a remporté la bataille pour Andréa Belotti (ex-Torino, 28 ans) et qu'on annonce même une visite médicale dans les prochains jours, l'avenir de l'international transalpin n'est pas réglé de manière aussi catégorique ailleurs.

Il y a quelques heures, le site Media Foot Marseille a assuré que rien n'était encore finalisé avec l'ASM et le FC Nantes avait fait son entrée sur le dossier. Dans le même temps, Foot Mercato allait même plus loin en parlant d'une « piste infondée » par rapport à Belotti sur le Rocher. Ce dimanche toujours, c'est le journal turc Fotomaç qui y va de son information sur l'Italien.

Une réunion Fenerbahçe – Belotti programmée la semaine prochaine

Selon la presse stambouliote, les négociations entre l'ASM et Andréa Belotti ont échoué.. Et le club de Fenerbahçe est aujourd'hui le mieux placé. Les « Jaune et Bleu » ont formulé une offre ferme au buteur de la Nazionale (44 capes, 12 réalisations) et croient dur comme fer en leur capacité de convaincre l'ex capitaine du Toro.

Preuve que le dossier Belotti n'est pas encore réglé, une nouvelle réunion entre les conseillers de l'attaquant et la direction du Fenerbahçe serait planifiée la semaine prochaine.

Fenerbahçe fonce sur Belotti Annoncé proche de l'AS Monaco, André Belotti (28 ans) pourrait prendre une toute autre direction... Et ce n'est pas forcément le FC Nantes qui est le candidat le mieux placé pour récupérer l'international italien.

Alexandre Corboz

Rédacteur

Podcast Men's Up Life