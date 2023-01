FC Nantes - Mercato : un goleador déjà ferré par les Canaris ?

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Le FC Nantes va mieux. Hier, les hommes d’Antoine Kombouaré se sont imposés dans une Beaujoire vide contre l’AJ Auxerre (1-0) et se sont donné un peu d’air en bas du classement de Ligue 1. Prochaine étape esquissée par le Kanak : faire feu de tout bois en attaque !

« C'est notre troisième match sans but encaissé, c'est bien. On veut garder ça et être désormais efficace offensivement », a analysé le coach du FC Nantes en conférence de presse. Pour l’être aux yeux du Kanak, Mostafa Mohamed (25 ans) pourrait aider.

Et cela tomberait plutôt bien puisque l’attaquant égyptien pourrait être recruté définitivement par le FC Nantes ! Selon le journaliste turc Memet Ozcan, Galatasaray serait en effet déjà certain que le FCN va lever l'option d'achat de 5,75 millions d’euros pour celui qui a inscrit 6 buts et délivré 4 passes décisives en 24 matches cette saison.