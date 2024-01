FC Nantes Mercato : un gros bémol surgit dans le dossier Haïdara (RC Lens) !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Massadio Haïdara devrait devenir un joueur du FC Nantes sous peu, le RC Lens attendant de lui trouver un successeur avant de le libérer. « Le RC Lens s’active pour le laisser partir, c’est le deal. Le coach lensois apprécie le profil de Maxime Estève mais tjrs pas la moindre négociation, à cette heure… sauf erreur », a glissé Mohamed Toubache-Ter ce matin sur X. Mais à 31 ans, le latéral gauche présente un gros inconvénient, comme le note le site Tribune Nantaise : il est (très) souvent blessé.

Haïdara enchaîne les blessures

Depuis le début de sa carrière en 2012-2013, Haïdara a été mis à l’arrêt pour problèmes de santé 17 fois, soit au total 216 matches ratés. Depuis son arrivée au RC Lens (saison 2019-2020), il compte neuf arrêts et 25 matches manqués. Le mollet, le plus souvent. Et la cuisse, ces derniers temps...

