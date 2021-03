FC Nantes - Mercato : un gros chèque pourrait passer sous le nez de Kita

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Lors du transfert de Diego Carlos au FC Séville à l'été 2019, Waldemar Kita avait pris soin d'intégrer une clause : un pourcentage à la revente, de l'ordre de 10% sur l'éventuel plus value réalisée par le club andalou. Forcément, les Canaris sont donc très attentifs à l'évolution du défenseur brésilien chez les derniers vainqueurs de la Ligue Europa. Ces derniers mois, les performances de Diego Carlos lui ont valu de nombreux contacts. Son nom a notamment été cité du côté du Real Madrid et du FC Barcelone, de Naples, des deux clubs de Manchester ou encore de Liverpool.

Il y a un an, la tendance était plus à un (gros) transfert

Mais une tendance forte se dégage. En effet, dans un entretien accordé à AS, le joueur a évoqué la possibilité de prolonger son contrat, qui prend fin en 2024. «Séville c'est ma maison, je suis très heureux avec le club et les fans. C'est vrai que j'ai parlé avec Monchi et Séville et je pense avoir fait du bon travail. Nous allons voir ce que nous allons faire, si nous pouvons trouver un accord», a confié Diego Carlos. Une prolongation ne ferait donc pas vraiment les affaires du FCN, alors qu'un transfert à hauteur de plus de 60 M€ avait été évoqué l'an dernier...

