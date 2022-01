FC Nantes - Mercato : le jackpot se profile pour Kita, le LOSC dans le coup ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Waldemar Kita ne fera pas de folie au mercato hivernal. L’affaire est entendue par tous depuis des semaines mais on sait aussi que le président du FC Nantes ne restera pas non plus les bras croisés. L’homme d’affaires franco-polonais sera notamment particulièrement attentif au dossier Diego Carlos.

Et pour cause : Kita a transféré le défenseur central brésilien au Séville FC (28 ans) en juillet 2019 avec un pourcentage à la revente qui pourrait tomber incessamment sous peu. Cette opération pourrait même prendre des proportions très juteuses.

60 M€ pour Diego Carlos ?

Alors que Monchi veut prolonger Carlos, le super agent Pedro Bravo affirme que Newcastle a déjà proposé une offre de 45 millions d’euros au club andalou, qui attend pas moins de 60 M€ pour le libérer en janvier ! Plus les enchères montent, plus cela fait les affaires du FC Nantes.

L’autre bonne nouvelle pourrait venir de Sven Botman (25 ans). Bravo fait en effet savoir que le Séville FC a ciblé le stoppeur néerlandais du LOSC comme priorité en cas de départ de Carlos. Olivier Létang le laissera filer cet hiver contre un chèque de 55 millions d’euros, ce que pourrait donc largement rapporter l'ex Canari.

❌"El SEVILLA NO aceptará MENOS de 60 millones por DIEGO CARLOS"



Las palabras del SUPERAGENTE @PedroBravoJ en #ChiringuitoBravo pic.twitter.com/C4U8caLAH9 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 18, 2022