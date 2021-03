FC Nantes, OM - Mercato : un gros club anglais suivrait Alban Lafont ?

Même si le FC Nantes connaît une saison très difficile, Alban Lafont tient son rang. Le gardien de but de 22 ans connaît certes quelques petites sautes de concentration pendant les matches mais il les compense avec de nombreux arrêts déterminants. Sans lui, les Canaris seraient sans doute encore plus mal au classement. C'est donc une grosse perte que la Maison Jaune va subir en juin quand son prêt de deux ans arrivera à son terme et qu'il retournera à la Fiorentina.

Il est quasiment acquis que Lafont ne restera cependant pas chez la Viola. Son nom circule dans de nombreux clubs en France et à l'étranger, notamment à l'Olympique de Marseille, où il pourrait assurer la relève de Steve Mandanda, qui vient de fête ses 36 ans. Une rumeur venue d'Angleterre annonce également un intérêt d'un géant de Premier League.

Ce géant, ce serait Arsenal. Les Gunners hésitent à recruter définitivement l'Australien Mathew Ryan, actuellement prêté par Brighton et doublure de l'Allemand Bernd Leno. Le manager Mikel Arteta songe à attirer un gardien plus doué, susceptible de mettre son titulaire sous pression voire de lui prendre sa place. Et il songerait à Alban Lafont, entre autres pistes.

Mikel #Arteta is still looking a dependable deputy to Bernd #Leno with him not being impressed so far with Maty #Ryan, a decision will be made in the summer on whether to make his deal permanent or look elsewhere with Alban #Lafont being mentioned as a target. #Arsenal #AFC