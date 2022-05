FC Nantes - Mercato : un gros coup de balai chez les jeunes après l'annonce de Kombouaré !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Si le FC Nantes s'apprête à vivre un Mercato agité, les Canaris savent d'ores et déjà qu'ils peuvent compter sur Antoine Kombouaré pour être l'architecte de l'équipe. La décision du Kanak fait pas mal d'heureux du côté des supporters qui savent combien il doive à l'ancien défenseur d'avoir relancé l'équipe.

En revanche, du côté des jeunes de la Jonelière, cette annonce ne ravit pas tout le monde, Antoine Kombouaré ayant la réputation de snober les jeunes. Des jeunes qu'il avait d'ailleurs piqué en début de saison avant de finalement lancer Quentin Merlin dans le grand bain.

Au niveau de la formation, un grand ménage va également être opéré avec onze départs à venir parmi les joueurs en fin de contrat en National 2 et avec les U19. Ouest-France lâche les noms des éléments concernés par le coup de balai annuel. Il s'agit de Julien Olmos (milieu), Léo Jousselin (latéral droit), Tom Fillaudeau (défenseur central), Wesley Moustache (latéral gauche), Nassim Badri (gardien), Billal Chibani (milieu gauche), Mohamed Bangoura (ailier droit) et Tidiane Sangaré (latéral droit) en National 2 et d'Amine Said (attaquant), Doudou Selembi (défenseur central) et d’Yves Talbi (milieu excentré) chez les U19.

Onze départs au FC Nantes Alors qu'Antoine Kombouaré a annoncé qu'il restait au FC Nantes, onze jeunes du centre de formation se sont vus signifier la fin de leur aventure chez les Canaris. S'il n'y a pas forcément de liens de cause à effet, cela fait suite à une politique de fermeture sur les jeunes.

Alexandre Corboz

Rédacteur