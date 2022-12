Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Actuellement 16e et premier non relégable, le FC Nantes joue avec le feu en Ligue 1 cette saison. Obnubilés par son choc de Ligue Europa à jouer contre la Juventus Turin en février, les Canaris vont malgré tout devoir cravacher pour ne pas vivre une sévère désillusion... Et sans doute recruter un peu sur le mois de janvier alors que plusieurs départs se profilent (Fabio à Gremio, Appiah à l'ASSE).

C'est toujours le feu entre Kombouaré et le clan Kita en interne

Problème : les luttes intestines freinent les dossiers et pourraient priver le FCN de quelques renforts. En effet, selon l'insider Emmanuel Merceron, bien renseigné sur les arcanes des Canaris, ce serait toujours la guerre en coulisses entre Antoine Kombouaré, qui a des idées bien arrêtées sur ce qu'il souhaite, et les réseaux de Waldemar Kita (Sanogo, Bayat).

Il y a fort à parier que si aucun consensus n'est trouvé, l'équipe ligérienne telle qu'elle est construite, rejoindra l'ASSE en Ligue 2...