FC Nantes - Mercato : un gros regret pour Alban Lafont ?

Prêté ces deux dernières saisons au FC Nantes par la Fiorentina, Alban Lafont y a été transféré définitivement cet été. Mais le gardien de but a étudié de nombreuses pistes en France et à l'étranger ces derniers mois. Selon son entourage, il souhaitait jouer dans une équipe visant l'Europe. Ce qui serait une raison suffisante pour écarter Newcastle, avec qui il aurait eu des contacts en 2018 et cet été.

Seulement, si à l'époque de ces contacts, avérés ou pas, les Magpies n'étaient qu'une formation de milieu de tableau en Premier League, tout a changé cette semaine avec le rachat par un consortium d'Arabie Saoudite, pesant plusieurs milliards d'euros. Sachant que Newcastle n'est pas qualifié pour l'Europe, le dopage financier va pouvoir se faire sans crainte du FPF. Dès la saison prochaine, il devrait y avoir une très grosse équipe du côté de Saint-James Park. Et peut-être quelques regrets chez Alban Lafont…

