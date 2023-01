FC Nantes - Mercato : une surprise du Mondial en plus de Lafont dans le viseur de Tottenham ?

Hier vendredi, le journaliste italien spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano a fait sensation à Nantes en révélant que Tottenham envisageait de recruter un gardien cet été pour mettre en concurrence avec Hugo Lloris, qui multiplie les boulettes depuis l'annonce de sa retraite internationale, et que l'un des joueurs suivis pourrait être Alban Lafont. Sous contrat jusqu'en 2024 avec les Canaris, l'ancien Toulousain ne fait pas mystère qu'il aimerait rejoindre un club jouant le Top 5 dans un grand championnat. Ce qui correspond aux Spurs.

Mais Lafont n'est évidemment pas le seul gardien figurant dans le viseur des dirigeants londoniens. Il y aurait également Yassine Bounou, dit Bono, qui a brillé à la Coupe du monde avec le Maroc. A 31 ans, le Canadien de naissance est titulaire à Séville, où il connaît une saison très difficile au niveau des résultats. Son profil est radicalement différent de celui de Lafont puisqu'il est plus vieux de huit ans et a l'habitude d'être mis sous pression, dans un club exposé et dans un grand championnat. Reste à savoir que visent les Spurs pour la succession de Lloris, sous contrat jusqu'en 2024.

🚨Tottenham Hotspur have a list of 5/6 potential goalkeeper targets on a shortlist.



🇲🇦Sevilla’s 31-year-old shot-stopper and Moroccan World Cup hero Yassine Bounou could be on that list.



👨🏻‍💻[@FabrizioRomano]#THFC | #COYS pic.twitter.com/f5Oql1g8v2