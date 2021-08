FC Nantes - Mercato : un immense flop de Mogi Bayat bientôt recasé ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

L’opération dégraissage du FC Nantes pourrait prendre une nouvelle tournure prochainement. Alors qu’il peine à convaincre Antoine Kombouaré à la pointe de l’attaque et qu’il squatte régulièrement l’infirmerie, Kalifa Coulibaly est annoncé sur le départ de manière de plus en plus insistante.

Le journal belge Het Laatste Nieuws confirme que l’attaquant malien est proche de s’engager en faveur de La Gantoise... où il a évolué (2015-2017) et d’où vient l’ailier ghanéen Osman Bukari (22 ans). On peut aisément imaginer que Mogi Bayat, dont le réseau principal se situe en Belgique, pourrait œuvrer dans ce rapprochement.

Rien n’est toutefois encore signé pour autant. Sous contrat au FC Nantes jusqu’en juin 2022, le géant Coulibaly est évalué à 2 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt. Ce départ pourrait permettre aux Canaris d’avancer sur un remplaçant d’ici à la clôture du marché.

