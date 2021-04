FC Nantes - Mercato : un indésirable règle ses comptes avec Gourcuff

Zapping But! Football Club FC Nantes : la rétrospective de l'année 2020 des Canaris

Samuel Moutoussamy fait partie des joueurs qui restent une énigme pour les supporters du FC Nantes. Catalogué comme joueur à potentiel intéressant chez les jeunes, le milieu polyvalent (24 ans) n’a pas confirmé les attentes placées en lui sur le long terme.

Résultat, l’intéressé a été prêté presque dans l’indifférence au Fortuna Sittard en octobre dernier sans confirmer son potentiel de départ. Au-delà de son expérience ratée aux Pays-Bas, Moutoussamy va revenir au FC Nantes cet été mais n’a pas manqué de vider son sac sur Christian Gourcuff.

« Je sentais qu’avec Gourcuff ça n’allait pas du tout passer »

« Je sortais d’une grosse fin de saison avec Vahid. Gourcuff est arrivé et alors que j’avais fait toute la préparation en tant que titulaire, je suis sur le banc dès le premier match. Je rentre en jeu, pas à mon poste, mais sur le côté droit, a-t-il rappelé chez Foot Mercato. Ça s’est moins bien passé tout simplement parce que je ne jouais pas à mon poste, donc forcément j’étais moins bon. J’ai discuté avec Gourcuff, mais c’était compliqué. Je sentais moins de considération de la part du coach, je n’étais pas sa priorité ni son second choix d’ailleurs. Cette période a été assez compliquée. Je sentais qu’avec Gourcuff ça n’allait pas du tout passer. J’ai vu une opportunité d’aller dans un club de milieu de tableau d’Eredivisie. Tout ce que je voulais c’était avoir du temps de jeu pour m’épanouir un peu plus, sentir que je suis considéré. »