FC Nantes - Mercato : un jeune espoir signe professionnel (officiel)

Le FC Nantes a annoncé ce jeudi la signature du premier contrat professionnel de Gor Manvelyan. Formé à la Jonelière, le milieu offensif de 19 ans s'est engagé jusqu’en juin 2024 avec les Canaris.

"C'est une grande fierté, un rêve que j'avais depuis tout petit qui vient de se réaliser aujourd'hui. Évidemment, je suis très heureux personnellement mais surtout ravi d'avoir pu rendre ma famille fière. Je pense à mon grand-frère, à ma sœur et mes parents toujours là pour me soutenir au quotidien. Sportivement, ce n'est qu'une étape de franchie. Les autres à venir seront elles aussi très importantes et à aborder avec beaucoup d'humilité. J'ai toujours été éduqué comme ça et ça ne changera pas", a-t-il confié après la signature de son premier contrat professionnel.