FC Nantes - Mercato : un lien inattendu et rassurant unit Augustin à Sala

Entre sa réputation et le flou entourant son contrat, il est facile d'imaginer que Jean-Kévin Augustin constitue un nid à problèmes. Et que le FC Nantes pourrait rapidement regretter d'avoir recruté l'attaquant de 23 ans. Parce qu'il se trouve au cœur d'une bataille juridique entre Leeds United et le RB Leipzig, et qu'il y a peu de chances qu'il soit réellement libre de tout contrat, ce qui contraindra les Canaris au mieux à payer une indemnité, au pire à s'acquitter d'une amende. Et puis, il y a les doutes concernant son comportement…

Maïssa Ndiaye veut lui faire franchir un cap

Dans le podcast "Sans contrôle" consacré à l'actualité du FC Nantes, les journalistes Simon Reungoat (Hit West), Jean-Marcel Boudard (Ouest-France), Pierre-Arnaud Bard (Presse Océan) et David Phelippeau (20 Minutes) ont débattu de la justesse de ce renfort, en rappelant ses écarts passés, comme cette fois où il avait insulté le sélectionneur de l'équipe de France Espoirs.

Mais, bonne nouvelle, l'un des intervenants a évacué la polémique en rappelant qu'Augustin a changé d'agent dernièrement, confiant ses intérêts à Meïssa Ndiaye. Un nom qui n'est pas inconnu sur les bords de l'Erdre puisqu'il s'agissait du représentant du regretté Emiliano Sala. Selon les journalistes de "Sans contrôle", Ndiaye ferait un gros travail pour justement faire évoluer la mentalité de Jean-Kévin Augustin.

RB Leipzig have told Leeds United that they still want them to pay €21 million for Jean-Kévin Augustin. (via @dan_bu)



The player has just joined Nantes on a free transfer. — Transferchanger (@TransferChanger) October 6, 2020

