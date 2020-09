FC Nantes – Mercato : un mal plus profond a poussé Ziani à s'élever contre Gourcuff

Ces derniers jours, l'actualité du FC Nantes a été rythmée par le clash médiatique entre Christian Gourcuff et les responsables de la formation des Canaris, Stéphane Ziani en tête. Une bataille par interviews interposées que Franck Kita a été obligé de pacifier en ce début de semaine en convoquant les deux hommes.

Si, depuis, l'entraîneur des U19 a calmé le jeu, cette sortie destinée à « éveiller les consciences » traduisait une crainte bien plus forte que la simple perte de deux jeunes prometteurs comme Thomas Basila (défenseur central, 21 ans) et Batista Mendy (milieu, 20 ans), dégoûtés de Christian Gourcuff et qui songent de plus en plus à plier bagage à l'été 2021, à l'issue de leur contrat.

Une saignée à craindre chez les U18 l'an prochain ?

Pour Basila (qui intéresse en Angleterre) et Mendy (qui a des touches en Allemagne), cela semble déjà trop tard, Stéphane Ziani aurait voulu protéger d'autres joueurs pas encore arrivés à maturité. En effet, selon Ouest-France, la formation craindrait une saignée plus importante au niveau de la génération 2002, championne de France en U17 il y a un an. Comme le rappelle le quotidien, les U18 nantais arriveront en fin de contrat stagiaire l'an prochain et les mauvais signaux renvoyés par Gourcuff pourraient avoir des répercussions directes sur leurs éventuels premiers contrats pros qui leur seront proposés cette année...

« Quand ils s’alarment, les éducateurs ne veulent pas affaiblir l’autorité de Christian Gourcuff ou influencer ses compositions d’équipe. Mais pour qu’ils sentent qu’on compte sur eux, il faut parfois accepter leur inconstance, leur expliquer les choix et leur donner de la visibilité », explique un agent de joueur, défenseur de la sortie de Ziani.