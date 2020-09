FC Nantes - Mercato : un milieu offensif pisté en 2013 propose ses services

A 28 ans, Youcef Belaïli a connu une carrière des plus chaotiques. Dont le dernier avatar est une aventure ratée en Arabie Saoudite avec le club d'Al Ahli ayant poussé la FIFA à rendre caduque son contrat. Voilà le milieu offensif algérien libre et fort d'une cote qui a rarement été aussi élevée après ses performances à la Coupe d'Afrique des Nations 2019, qui a vu le deuxième sacre continental des Fennecs.

Il veut prouver sa valeur en L1 après son échec au SCO

France Football a eu le joueur en interview et celui-ci n'a pas caché qu'une autre expérience dans l'Hexagone après celle ratée de 2017/18 le tente : "C'est très simple : j'ai envie de goûter au haut niveau et ma priorité va vers un retour en Europe. L'idée de revenir en Ligue 1 m'intéresse. C'est un championnat que j'apprécie, je sais qu'il est de qualité. J'ai envie de prendre une revanche et de montrer mes qualités".

Belaïli n'est pas un inconnu pour le FC Nantes : en 2013, alors qu'il brillait avec l'Espérance Sportive de Tunis, il avait été courtisé par les Canaris mais également le TFC et Montpellier. Mais il avait préféré rester un an de plus en Tunisie avant de retourner au pays par la suite. Sera-ce la bonne avec la Maison Jaune, sachant que Ludovic Blas déçoit depuis le début de la saison ?