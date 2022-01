FC Nantes - Mercato : un nouveau chèque juteux tombé du ciel pour Kita ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

On peut reprocher beaucoup de choses mais pas d’avoir eu le nez creux que quelques dossiers réussis au FC Nantes. dans cette liste figure notamment Sergio Conceiçao, Antoine Kombouaré ou encore Diego Carlos. Roc des Canaris entre 2016 et 2019, le stoppeur brésilien fait depuis les beaux jours du Séville FC mais pourrait quitter l’Andalousie au mercato hivernal.

Déjà en balance pour un avenir en Premier League l’été dernier, Carlos (28 ans) serait cette fois-ci proche de rejoindre Newcastle en janvier. « Newcastle a entamé des négociations avec Séville pour Diego Carlos, a affirmé ce week-end Daniel Longo de Calcio Mercato sur Twitter. La première offre a été de 45 millions d’euros, les Magpies sont optimistes. »

Si le transfert devait se réaliser, cela ferait les affaires de Kita et du FC Nantes. Le président des Canaris a en effet inclus un pourcentage à la revente sur le défenseur central brésilien et se frottait les mains à l’évocation d’un départ juteux l’été dernier. Après les 200 000 euros récoltés sur le transfert de Renaud Emond au Standard de Liège, cela mettrait du beurre dans les épinards.

🚨 #Newcastle have opened negotiations with #Sevilla for Diogo Carlos. The first request is for 45 million, the Magpies are optimistic ⚪️⚫️