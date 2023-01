FC Nantes - Mercato : un nouveau renfort bouclé en attendant Delort !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Il n’y a pas qu’Andy delort dans la vie du FC Nantes, il y a le staff aussi. Si le feuilleton de l’Algérien (31 ans) ne semble pas encore proche de son dénouement avec l’OGC Nice, gourmand et désireux de lui trouver un remplaçant au mercato, Waldemar Kita a acté un nouveau renfort.

Selon une indiscrétion de David Phelippeau, le FC Nantes vient ainsi de recruter un certain Teddy Pellerin. « Guillaume Marie, deuxième préparateur physique a quitté le club. Il est remplacé par Teddy Pellerin ex prépa Sedan et Sénégal », glisse le journaliste d’Ouest France sur Twitter.

Aux dernières nouvelles, le FC Nantes chercherait aussi à se renforcer avec un défenseur central capable de dépanner au poste de latéral gauche. Et, ce, même si le retour de Nicolas Pallois de blessure pourrait s’opérer fin janvier.