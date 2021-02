FC Nantes - Mercato : un pestiféré des Girondins a mis un stop aux Canaris !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Les Girondins de Bordeaux ne vont pas fort en ce moment. Surtout depuis que le capitaine Laurent Koscielny (34 ans) a affiché certains de ses coéquipiers ce jeudi en conférence de presse.

« L’ambiance est moyenne. Après, vous êtes dans un groupe où il y a énormément de joueurs en fin de contrat, des joueurs qui veulent partir. Il faut rester avec ceux qui ont envie de se battre, de donner, de progresser, de partager aussi. C’est une fin de cycle, a expliqué Koscielny devant une assistance médusée. Quand tu as autant de joueurs comme ça, qui ne te donnent pas envie de progresser et de travailler, c’est difficile d’avoir des résultats. C’est pour ça que des fois je peux être méchant dans mes paroles. Ce sont des bons mecs, mais c’est comme dans la vie, si tu ne travailles pas, si tu ne te donnes pas les moyens de progresser et avoir des objectifs, tu n’auras rien. Et à un moment, on t’oubliera. Là-dessus, j’ai du mal avec certains joueurs. »

De Préville a bien refusé le FC Nantes au mercato

Les joueurs visés par Koscielny ? Nicolas De Préville (30 ans) en fait partie, lui qui arrive en fin de contrat cet été et qui a notamment été courtisé par le FC Nantes au mercato. « Certains joueurs étaient au courant qu’il allait vraiment sortir la sulfateuse. Il n’a pas épargné les joueurs […] Ils ont tout fait pour se séparer de De Préville. Il y a eu des offres que lui a refusées, notamment Nantes. Il voulait aller au bout de son contrat. Nicolas De Préville faisait partie de ces cadres avec Paulo Sousa, comme Jimmy Briand, et il ne joue absolument pas cette année », a fait savoir Nicolas Paolorsi sur RMC Sport.