FC Nantes - Mercato : un petit chèque gratté au RC Lens ?

La piste Batista Mendy est bien crédible au RC Lens. Alors que le club artésien pourrait perdre Cheick Doucouré et Seko Fofana lors du mercato estival, les Sang et Or seraient en train d’étudier le dossier de Mendy (SCO Angers, 22 ans).

Sortant d'une saison plus qu'honnête dans le Maine-et-Loire, qu'il a rejoint l'été dernier libre avec dans la poche un contrat de trois ans (2024), l'ancienne pépite du FC Nantes a confirmé son potentiel en Ligue 1 (34 apparitions, 1 but, 1 passe décisive).

MSV Foot ne voit que du positif pour une telle signature au RC Lens, la polyvalence et la marge de progression de Mendy depuis son passage au centre de formation du FC Nantes sautant aux yeux. D’ailleurs, le compte Twitter a confirmé qu’une telle signature pourrait rapporter un petit chèque aux Canaris eu égard à sa formation à la Jonelière. Sûr que Waldemar Kita devrait donc suivre ce dossier avec attention.

#RCLENS || Si la rumeur Batista #Mendy s’avère être vraie, ça pourrait vraiment être un bon coup pour les Sang et Or ‼️



▫️Connaît la Ligue 1.

▫️Bonne dynamique.

▫️Grosse marge de progression.

▫️Polyvalent (MDC, DC).

▫️Profil similaire au Douc. #Ligue1UberEats pic.twitter.com/pvYItjGShC — 𝗠SV FOOT (@MSVFoot) June 3, 2022

Pour résumer Si le FC Nantes ne devrait pas manquer de liquidités pour recruter au mercato estival, eu égard aux ambitions de Waldemar Kita avant la Ligue Europa, une première bonne nouvelle pourrait arriver du RC Lens et grâce à Batista Mendy.

Bastien Aubert

Rédacteur