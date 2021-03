Zapping But! Football Club FC Nantes : les meilleures déclarations de l'année 2020

Si les entraîneurs se sont succédés au FC Nantes cette saison, Renaud Emond (29 ans) n'est jamais parvenu à tirer son épingle du jeu. S'il lui est arrivé de démarrer quelques matches, notamment lors de l'intérim de Patrick Collot, l'attaquant belge se contente des miettes depuis le début d'année. Bien qu'il ne l'a pas écarté du groupe comme d'autres (Augustin, Basila, Ndilu), Antoine Kombouaré ne l'a par exemple fait rentrer que trois fois pour un maximum de 8 minutes sur le pré.

Un retour au Standard refusé cet hiver

Malgré cette situation complexe, Renaud Emond reste positif et n'évoque pas de départ pour autant. Interrogé par La Meuse, l'ancien du Standard de Liège l'assure : il n'est pas question d'un départ pour le moment. « J'ai changé d'avis depuis que j'ai des enfants, une famille. Mais le football prend énormément de temps et on ne sait jamais ce que l'on fera l'année prochaine », a-t-il avancé.

Evoqué chez les Rouches en janvier, Renaud Emond a assuré qu'un départ « n'était pas envisageable » à l'époque. Se voyant encore dans le football pour quelques années et sous contrat jusqu'en juin 2022, l'intéressé refuse de se projeter : « Je peux encore connaître trois ou quatre belles années en tant que joueur. Il ne faut jamais dire jamais, mais pour l’instant devenir coach, c’est non », a-t-il expliqué concernant sa possible reconversion.